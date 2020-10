Sebastian Vettel desea que 'Checo' Pérez se mantenga en la Fórmula Uno

Ya que esta confirmada la llegada de Sebastian Vettel a Racing Point, que la próxima temporada se llamará Aston Martin, en lugar el mexicano Sergio Pérez, el alemán desea que el tapatío se mantenga en la parrilla de Fórmula Uno ya que reconoce su calidad.

"Creo que sería una pena que no esté en la parrilla. Es un piloto que merece estar en la Fórmula 1. Ahora no sé qué opciones tiene ni qué quiere hacer", declaró el actual piloto de Ferrari previo al Gran Premio de Eifel.

"No sé cuantos asientos quedan. Evidentemente, no quedan muchos asientos abiertos. No sé si 'Checo' está hablando con alguien. Entonces, no sé si definitivamente está fuera", agregó.

