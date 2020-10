Titans-Buffalo será reprogramado por casos de Covid-19 en Tennessee

El brote masivo de Covid-19 que presenta Tennessee en su plantilla provocará que haya una reprogramación en los encuentros de Titans vs Bills y Buffalo vs. Kansas City Chiefs.

De acuerdo al periodista Adam Schefter el juego Tennessee-Bills programado para el domingo 11 de octubre se programará para el martes 13 de octubre a las 17:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), siempre que no haya más pruebas positivas con Tennessee.

Titans-Bills game scheduled for Sunday is being moved to Tuesday at 6 pm as long as there are no more positive tests with Tennessee, per sources.

Bills-Chiefs game being switched from next Thursday to Sunday but goes back it more positive tests in Tennessee, per source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 8, 2020