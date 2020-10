Promotor planea pelea de box entre Wayne Rooney y Rio Ferdinand

El mundo del box ha encontrado en otras figuras del deporte una forma rentable de encontrar nuevos fanáticos. Ante esto, el promotor Eddie Hearn quiere que la estrella del Manchester United, Wayne Rooney entre al mundo del pugilismo.

El promotor no solo quiere al ‘Chico malo’ en el cuadrilátero, lo quiere enfrentar contra su ex compañero en Inglaterra y con los ´Red Devils’, Río Ferdinand.

Así lo confirmó en el podcast No Passion no Point, en donde señaló que Old Trafford, casa del Manchester United sería la sede del encuentro entre estos dos colosos.

Rio Ferdinand tenía el objetivo de conseguir una licencia de boxeo profesional y posteriormente subir al ring. Sin embargo, no se le concedió una licencia de boxeo ni la oportunidad de demostrar sus habilidades y se retiró sin haber participado en una pelea profesional.

Mientras que Rooney, aficionado al boxeo, fue infamemente noqueado por Phil Bardsley en un combate de cocina en 2015.

¿Canelo vs Virgil Van Dijk?

“Me gustaría hacer de Wayne Rooney contra Rio Ferdinand en Old Trafford por caridad”.

El tema salió a la luz después de que Hearn entrevistara al holandés Virgil Van Dijk sobre sus aptidudes en el box.

“¿Puedo llevarte al ring para un golpe de caridad? ¿Te gustaría ir a hacer tres o cuatro rondas con alguien de la Premier League? ”

Van Dijk respondió preguntando: “Si estoy peleando, ¿de qué clase soy? Soy como unos 90 kg.

“[Podrías ser] un peso semipesado, para que puedas pelear con “Canelo” Álvarez”, dijo Hearn.

“No, no, no. No, no hay posibilidad. Es demasiado rápido, es demasiado rápido”.