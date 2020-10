'Vaquero' Navarrete es nuevo campeón peso pluma de la OMB

México celebra a un nuevo campeón mundial en el boxeo.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete conquistó el título mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que se encontraba vacante.

El oriundo del Estado de México derrotó, por decisión unánime en doce asaltos, al estadounidense Rubén Villa con tarjetas 114-112, 114-112 y 115-111.

El mexicano tuvo un duro encuentro, pero logro derribar dos veces a Villa, en el primer y cuarto asalto.

La distancia del estadounidense y la falta de contundencia fueron las claves para que Navarrete no pudiera conseguir su 29º KO.

Con esta victoria, suma su segundo cinturón mundial en una división diferente, tras ser el ex campeón mundial de peso supergallo de la OMB.

También suma su una victoria a su amplío récord de 33 triunfos y una derrota, con 28 nocauts.

You don't need to speak Spanish to pick up on the newly crowned WBO Featherweight champ saying that he wants to immediately seek a unification throwdown with IBF champ @J_Warrington … 👀👀#AndNew | #NavarreteVilla pic.twitter.com/6nuMxjKmr3

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 10, 2020