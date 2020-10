Igor Lichnovsky se va de Cruz Azul a Al Shabab de Pedro Caixinha

Los rumores se confirmaron. En plena Fecha FIFA, el chileno Igor Lichnovsky sale del Cruz Azul para firmar con el Al Shabab, club que dirige Pedro Caixinha.

Así lo confirmó el club a través de redes sociales.

“Al Shabab ficha de Cruz Azul y al internacional chileno Igor Lichnovsky en un acuerdo de dos años con opción de prórroga”, se lee en el texto.

🇨🇱 Al Shabab has signed Cruz Azul's & the Chilean international "Igor Lichnovsky @igor_five " on a two-years deal with an option of extension.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/5GUKCY8T08

— Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) October 10, 2020