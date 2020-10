Valtteri Bottas se lleva la pole en el GP de Eifel; 'Checo' largará noveno

Valtteri Bottas terminó con la hegemonía de Lewis Hamilton y le arrebató la Pole position del Gran Premio de Eiffel 2020, en una clasificación en la que los Mercedes mantuvieron su dominio sobre los demás equipos.

El piloto finlandés, que registró su última vuelta con un tiempo de 1:25:269 rompió la racha de cinco poles consecutivas conseguidas por Hamilton, quien firmó su clasificación con 1:25:525, una diferencia de menos de tres décimas.

Ahora el británico, en la primera carrera de F1 desde 2013 en el circuito de Nürburgring buscará empatar la marca de más carreras ganadas del mítico Michael Schumacher, una hazaña de la que se vio privado hace dos semanas en el Gran Premio de Rusia por culpa de una sanción.

Ese triunfo lo acercaría a su séptimo título mundial. Actualmente Hamilton atesora 205 puntos, 44 más que su compañero de equipo, quien sumó apenas su tercera pole de la temporada.

“¡Es una sensación tan agradable cuando lo haces en la última vuelta! Fue complicado hoy con una práctica corta y poner los neumáticos en su lugar", aseguró Bottas tras la competencia.

