Chelís se estrena como narrador de futbol

Durante la transmisión del partido entre el Celaya y Cimarrones de Sonora, correspondiente a la Liga de Expansión, José Luis Sánchez Solá “Chelís” debutó como cronista, de una manera muy peculiar.

En el primer gol de Cimarrones, se desconectó la voz de José Briseño, principal cronista de la competencia para ESPN, por lo que el ex entrenador tuvo que improvisar; sin embargo, no fue lo acostumbrado.

En lugar de mostrar algo de emoción por la jugada, el poblano estuvo seco, como en las narraciones de hace muchos años, sin gritos o exageraciones.

📹#NoTeLoPierdas ¡G⚽⚽⚽⚽L de Cimarrones! ⚽🔥 Buen desborde por la banda de Jesús López, quien mete esta diagonal para que Oscar Villa empuje el esférico para la primera anotación del partido. 👇🏻#PorLaSaludDeTodos 🎀 #Guard1anes2020 pic.twitter.com/fSUMuk38o7 — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) October 11, 2020

En redes sociales, no tardaron en criticar la forma en la que el Chelís narró su primer gol al micrófono y otros tomaron con buen humor.

El entrenador y analista explicó en su cuenta de Twitter que no gritó el gol porque le dio pena. “Se me fue la oportunidad de inaugurarme”, publicó. De igual forma dijo: “Dándole vueltas, ya se que me pasó: me dicen, ‘síguele tu solo Chelis’ y yo seguí pero en mi papel de comentarista y no de narrador. Necesitaban un portero y entre de delantero”.