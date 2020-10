El Matador Hernández se ríe de la posible llegada de Funes Mori al Tricolor

El ex futbolista mexicano, Luis Hernández, no es partidario de la idea de que naturalizados jueguen con la Selección mexicana, como Rogelio Funes Mori, quien podría ser convocado por Gerardo Martino.

"Nunca he estado de acuerdo, la verdad. Vienen muchos extranjeros y juegan a todo dar dos temporadas, son campeones y luego van a otro equipo y no pasa nada. No me gusta. No aprendemos de cosas positivas de otros países. Me río de lo de Funes Morí", declaró a ESPN.

El Matador Hernández también señaló que los extranjeros se naturalicen le cierra puertas a los jóvenes jugadores mexicanos.

"Es el negocio del futbol. Ya no va a contar como extranjero para Monterrey y le tapas la oportunidad, y no es que sea romántico, pero si vienen extranjeros que vengan pocos y de calidad. ¿por qué no vienen jugadores de selecciones de Colombia o Argentina?", dijo.

Funes Morí podría convertirse en el más reciente futbolista que se naturaliza para poder jugar con el Tricolor. El Mellizo juega con los Rayados desde el 2015, tiene un hijo nacido en Monterrey y ya está tramitando su naturalización.