Portugal y Francia no se hacen daño en la Liga de Naciones

Las rachas de triunfos de Portugal y Francia en la temporada de la Liga de Naciones de la UEFA llegaron a su fin con un empate sin goles el domingo.

Dak Prescott sufre grave lesión ante los Giants

Cristiano Ronaldo revela que Catar 2022 será su último Mundial

Dos de los mejores delanteros fueron prácticamente controlados en el Estadio de Francia. El astro portugués Cristiano Ronaldo tuvo una buena oportunidad de anotar en el segundo minuto del tiempo de compensación, pero el portero Hugo Lloris desvió su tiro al ángulo izquierdo. Por Francia, Kylian Mbappé salió en sustitución casi al final al no poder abrirse paso ante una férrea defensiva del actual campeón de la Liga de Naciones.

Portugal mantuvo su liderato del Grupo 3 de la Liga A, delante de Francia por diferencia de goles. Ambos equipos tienen siete puntos.

Croacia es tercero con tres puntos tras vencer 2-1 a Suecia. El suplente Andrej Kramarić anotó el tanto del triunfo, nueve minutos después de haber ingresado.

Italia empató 0-0 con Polonia pero sigue en la cima de su grupo después que Holanda igualara con el mismo marcador ante Bosnia-Herzegovina.

El encuentro enfrentaba a dos de los mejores delanteros de Europa, Robert Lewandowski y Ciro Immobile. Sin embargo, el técnico italiano Robert Mancini sorprendió a todos al dejar a Immobile en el banquillo.

Italia, que tiene un punto de ventaja sobre Holanda y Polonia en el Grupo 1 de la Liga A, se medirá con Holanda el miércoles.

🔸 UEFA Nations League results!🔹

Which did you enjoy most? 🥰#NationsLeague pic.twitter.com/g2ezA6C3Kl

— UEFA Nations League (@EURO2020) October 11, 2020