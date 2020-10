Futbolista cambia su nombre a Goku

El futbolista Joan Ángel Román Ollé decidió cambiar su nombre y a partir de ahora se llamará Goku, como el personaje principal del manga y anime Dragon Ball.

“He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad. Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku”, publicó en redes sociales el delantero.

El español de 27 años se formó en las categorías inferiores del Espanyol de Barcelona. En 2009 pasó al equipo cadete del Manchester City y tres años después firmó con el Barcelona B.

No logró consolidarse e inició su peregrinación que lo llevó al Villarreal, Sporting Braga de Portugal; C.D. Nacional también de Portugal, y en otros equipos de Polinio, Chipre y Grecia. Actualmente milita en el Miedź Legnica polaco.