Gerardo Martino afirma que triunfo sobre Holanda no fue una casualidad

Gerardo Martino, entrenador de la Selección mexicana, aseguró que el triunfo sobre Holanda de la semana pasada no fue casualidad por lo que espera sacar un buen resultado mañana ante Argelia.

“Hay un análisis positivo después de un año sin estar juntos, con pocos entrenamientos. Siempre buscamos repetir, mejorar y ganar. Contra Holanda no fue casualidad, jugamos un buen partido, lo hicimos de manera seria, fuimos un equipo que dominó, tenemos mucho margen de mejora pero no fue casualidad”, declaró en videoconferencia desde Holanda.

Sobre su rival de este martes, indicó que el equipo africano tiene jugadores muy talentosos. “Individualmente Argelia tiene jugadores muy buenos, más allá de funcionar colectivamente. Salir campeón de África no es nada sencillo”, dijo.

El Tata sabe que será un partido complejo por lo que compartió que ha estado practicando variantes tácticas. “Estuvimos empezando a ver alternativas (tácticas) las estamos observando y probablemente las pongamos en práctica más allá del rival. Es probable que podamos ver algo diferente, para mí era importante ver la reacción del futbolista tras un año sin vernos”, comentó.

Martina reconoció que le preocupa cómo se cerró el partido ante la Naranja Mecánica por lo que está trabajando para resolver eso. "Me preocupa mucho más cómo resolver esos últimos 15 minutos. Frente a Holanda mejoramos en algo que no se puede trabajar que es la suerte, pero no mejoramos en que nos hizo una opción de gol en los últimos minutos”, apuntó.

Acerca de la no convocatoria del Chicharito Hernández y el llamado de Diego Lainez pese a la falta de minutos con el Betis dijo: No es una cuestión de elección. Entendimos que Raúl (Jiménez), Alan (Pulido) y Henry (Martín) eran los que tenían que estar acá. De Diego (Lainez) pensamos en contribuir para ayudarlo en su crecimientos, es el futuro de la selección".

Por último, el Tata Martino afirmó que pese a que la gira se ha dado en medio de la pandemia del coronavirus es una de las mejores que ha tenido con el Tricolor. "Los jugadores han reaccionado bien, en todos los aspectos. Esta es una de las mejores giras que hemos tenido en los dos años que llevo en la Selección”, agregó.