"El deporte es una etapa muy corta en nuestras vidas": Adriana Jiménez

Hacer historia es uno de los objetivos que cumplió la clavadista de altura Adriana Jiménez. Tres medallas en dos copas del mundo diferentes la posiciona dentro de las deportistas elite en el país. Pero la pandemia y las decisiones gubernamentales han provocado que su proceso se vea afectado de manera abrupta.

Ahora, la originaria de la Ciudad de México sabe que debe disfrutar de sus últimos años de carrera, a pesar de los problemas que le quitaron un boleto olímpico y que la puso en el ojo del huracán por los malos manejos entre los directivos. Pionera de los clavados de altura, Adriana ha remado siempre a contracorriente y sabe que aún hay esperanza de que el deporte mexicano pueda trascender a nivel internacional.

¿Cómo has afrontado esta época tan complicada para los deportistas?

Han sido tiempos muy interesantes para todos nosotros, con cierta incertidumbre. Yo no he dejado de entrenar, siempre, desde que comenzó la cuarentena no he perdido la esperanza. En los últimos meses he aumentado el trabajo y la adaptación ha sido lo más difícil. Aunque este año no hay competencias deportivas, sabemos que el 2021 será diferente y que mejor que estar preparada para lo que viene.

¿Por qué estudiar la maestría en estrategias de capital humano?

El mundo siempre está avanzando. Los deportistas pasamos mucho tiempo dentro de nuestras instalaciones y desconocemos lo que pasa alrededor, por eso considero que es importante seguirnos preparando e ir a la par con la globalización, por que en algún momento nuestra carrera va a acabar y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida. Ese es el problema de muchos de nosotros, cuando termina nuestra carrera no sabemos qué hacer después, en la vida real o en la laboral.

¿Ese es el principal problema que afronta un deportista al retirarse?

Yo creo que tenemos más problemas. No conocemos nuestros derechos como trabajadores y humanos. Nos falta mucha información de cómo administrar nuestras finanzas e invertir en futuros proyectos. La preparación mental también es otro problema que debemos afrontar. También los estudios, ya que creemos que el deporte es para siempre pero en realidad es una etapa muy corta Ignoramos muchas cosas y personas que nos guíen cuando esto acabe.

¿Qué entrenamientos realizas con el cierre de albercas en Ciudad de México?

Un amigo de la familia que se dedica al karate me prestó unas instalaciones en donde hay toda clase de aparatos para ejercitarse y eso me ha ayudado mucho para mantener la condición física. El clavado de altura está a 20 metros de altura, por lo que necesitamos más fuerza para realizar las vueltas y soportar la entrada al agua, ya que vamos a 70 u 80 kilómetros por hora y se realiza de pie.

¿Cuál es tu momento favorito dentro de tu etapa en los clavados?

Cuando pise el podio por primera vez en 2017. Lo recuerdo y aún me estremece. Yo quería ser la mejor en mi deporte y soñaba cada momento; cuando lo logré encontré la fórmula y no pensé soltarla de ninguna forma.

¿Cómo has vivido las lesiones que has sufrido últimamente, no solo en competencia, también dentro del programa Exatlón?

Fueron etapas complicadas ya que me alejaron de lo que más amo. Mis doctores hicieron un espectacular trabajo y me ayudaron a regresar como nueva, con confianza y sorprendida de que ahora puedo hacer más cosas que cuando era joven. La lesión de los meniscos y el desgaste de articulaciones fueron arreglados por el cirujano.

¿Qué tan complicado es realizar los clavados de altura en México?

En el país hay muchas instalaciones para clavados convencionales, pero no existe alguna que nos ayude a los clavadistas de altura, eso puede afectar en las clasificaciones, pero hemos encontrado la forma al dividir nuestros clavados y entrenar en tres partes: la salida, las vueltas en el aire y la entrada. Aunque hay campamentos y entrenamientos.

¿Qué significó ser la primera mexicana en conseguir medallas en el Mundial de la FINA?

Es el momento más importante porque te das cuenta que los mexicanos estamos preparados para cualquiera cosa. Pero sobre todo, es que podemos contra las potencias del mundo. Desde ese momento no solo he luchado por mí, sino por todos los atletas. Quiero seguir preparándome para demostrar que una mexicana puede y sobre todo dejar un legado para los niños y los jóvenes

¿Qué papel tiene la mujer en el deporte?

Un papel muy importante. Tanto hombres, mujeres, niños y jóvenes somos importantes por igual, no hay diferencia. Lo que cuenta son los valores con los que cuenta el ser humano y el amor que pones en realizar tus cosas. Aquí no hay diferencias.

¿Cuál ha sido el momento más complicado en tu carrera?

Siempre hay momentos complicados, pero está en nosotros si nos quedamos estancados o saltamos los baches. Ha habido lesiones, bloqueos mentales o decisiones políticas pero sigo adelante, no he pensado en tirar la toalla aún. Todo va a ser temporal y tener en la mente nuestra meta para llegar a ella.

¿Cuál es el futuro de los clavados en México?

Siento que se debe poner orden para que los atletas podamos avanzar. Al final, los atletas son los que ponemos la cara, los que nos mostramos, y los que representamos al país. Nosotros somos Conade, nosotros somos la Federación y se tiene que poner un orden porque así lo requerimos nosotros. Veo claro que vienen cambios importantes y esos pueden ser favorables.

¿Qué sentiste al saber que no irías a los Juegos Olímpicos en 2004?

No me frustró el que me hayan quitado mi boleto, por algo pasan las cosas, aunque siento que los controles técnicos no son los más transparentes; no fui a Juegos Olímpicos, pero tengo dos medallas mundiales y oro en Copa del Mundo y eso me tiene satisfecha.

