Luis Suárez defiende a su hija del acoso de periodistas

Luego de que Luis Suárez fuera fuertemente criticado por aprobar un examen de italiano con la intención de obtener la doble nacionalidad, periodistas de ese país lo siguieron hasta el hotel donde se hospeda para cuestionarlo sobre el tema.

Mientras el atacante charrúa se encontraba en la calle cargando a su hija, una televisora lo empezó a grabar y hacerle preguntas sobre dicha prueba, razón por la que pidió que no grabaran, debido a que su pequeña estaba en cámara.

"No me saquen con la niña, baja la cámara, con la niña no", fueron sus palabras. La fiscalía de Perouse (Ombría, centro de Italia) encargada de la investigación, cree que Suárez consiguió aprobar el examen B1 en la universidad de Perugia, mediante la complicidad con los profesores presentes en su prueba. MIRA EL VIDEO AQUÍ.

