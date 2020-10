Busca Rayados aprovechar el cierre del torneo

Rayados busca tener un cierre en donde el equipo despegue y llegue con vuelo a la Liguilla del Guard1anes 2020.

El lateral de la Pandilla, Miguel Layún, mencionó que el equipo tiene una nueva oportunidad que se les presentará en cada partido para llegar enarchados.

“Estamos ahí a unos cuantos puntos de los primeros cuatro. Siento que pareciera que se quiere hacer una carnicería de una situación que tampoco es nada drástica”.

“Cada partido que tenemos, buscamos que sea el despegue del equipo, que sigamos mostrando la cara que creemos tener, es una nueva oportunidad de seguir creciendo”, dijo.

Rayados ha sido blanco de las críticas por el paso irregular que lleva en el torneo, por lo que sabe que la presión en Monterrey es latente.

“La presión de ganar está siempre. Fue grato llegar a un club como Rayados y encontrar que la exigencia es máxima, la afición lo vive con una pasión y exigencia enorme, siempre queriendo estar en los primeros planos, es una presión con la que debemos saber lidiar”, comentó.

En cuanto a la Selección mexicana, Layún respaldó a su compañero Rogelio Funes Mori, para llegar al Tricolor pues sería positivo para ambos.

“Siempre he creído que la competencia es lo más importante, no hay crecimiento si no hay competencia y si algo me queda claro es que Funes puede aumentar la competencia con la calidad que tiene y lo que podría aportar”.

“Veo con buenos ojos que un jugador de calidad de Funes pueda sumarse en los planes de Selección y después habrá qué ver, es decisión del técnico de la Selección nacional”, mencionó.

