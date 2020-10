Diego Lainez reconoce que "necesitaba" un gol

Diego Lainez se vistió de héroe esta tarde ante Argelia, pues con su anotación la Selección mexicana evitó la derrota ante el campeón de África. Además de que el juvenil marcó su primera anotación oficial con el Tri mayor.

Tras la diana, Lainez reconoció que el tanto lo "necesitaba", ya que no ha vivido sus mejores días, pues en el Real Betis aún no le dan los minutos suficientes. "Me siento bien de haber tenido minutos con el equipo, tenía muchas ganas de jugar. Feliz por el gol, llega en un momento bueno, lo necesitaba y gracias a Dios porque me pude estrenar con la Selección", dijo a TUDN.

Pese aún no tener mayores oportunidades con el conjunto español, asegura que no bajará la guardia y que seguirá trabajando para obtener minutos dentro del terreno de juego. "Creo que estoy en un equipo de alto nivel, de buenos jugadores. Me toca aprovechar los minutos, cuando me los han dado en mi equipo, lo he hecho. Nos toca seguir luchando por mi sueño, que es seguir acá", añadió.

"A pesar de que las cosas no han salido, siempre he seguido trabajando, no va a ser la excepción, para el equipo, la familia, siempre daré mi mejor esfuerzo", concluyó el juvenil.

SU GOL

Al minuto 85, Diego Lainez marcó el segundo tanto de la Selección mexicana, tras una gran asistencia de Raúl Jiménez, que definió de gran forma el juvenil. El gol sirvió para evitar la derrota ante Argelia.

