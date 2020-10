Selección portuguesa comparte imagen de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dio positivo a la prueba de coronavirus por lo que se encuentra aislado en la concentración de la Selección de Portugal, pero la federación lusitana compartió una foto del futbolista en la que se le ve sonriente y bien.

Cristiano Ronaldo da positivo por Covid-19

La imagen corresponde con lo que informó la federación, de que Cristiano se encuentra bin, sin síntomas y aislado.

