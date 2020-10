Santiago Ormeño jugará con la primera selección que lo convoque

El delantero del Puebla, Santiago Ormeño, puede jugar para la Selección de México o Perú; sin embargo, asegura que defenderá los colores de la primera que lo llame.

Escriben mal Querétaro en anillo dedicado a Ronaldinho

Liga MX confirma el regreso de la afición a los estadios

"Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, declaró para ESPN.

El delantero aclaró que por el momento no ha sido contactado personalmente por ninguna de las selecciones pero sueña con un combinado nacional.

Ormeño ha despertado el interés después del buen desempeño que ha tendido en el Torneo Guard1anes 2020, en el que ha marcado cuatro goles en nueve partidos. Aunque él cree que Gerardo Martino no lo llamará porque hay otros jugadores destacados en su posición.

¿Qué protocolo debo seguir si asisto a un partido de Liga MX? Necaxa y Mazatlán FC serán los primeros dos clubes que abran las puertas a sus aficionados en medio de la pandemia por el coronavirus

"La Selección Mexicana trae un trabuco, hay demasiado talento y es una selección importante, Martino es un gran entrenador y los sabrá llevar de la mejor manera de cara al Mundial”, indicó.

Por último comentó que su alza en el juego se debe a que cambió varios de sus hábitos. "En lo personal estaba dejando de hacer muchas cosas que no me permitían levantar la mano al grado de no recibir una oportunidad. Me comencé a cuidar, cambié mis hábitos, esfuerzos dobles y se comenzó a abrir el panorama y con la eLiga fue el empujón desde antes de volverme famoso por jugar videojuegos”, agregó.