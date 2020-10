El corredor Le'Veon Bell firma con el campeón Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs continúa reforzándose y ahora, acaba de firmar al agente libre Le'Veon Bell, quien fue liberado apenas el martes por los Jets de Nueva York.

Bell, de 28 años, viene de superar una lesión el tendón de la corva que lo alejó de la NFL en las primeras tres fechas.

Ahora Patrick Mahomes tendrá una nueva alternativa al ataque junto a los receptores Tyrek Hill, Sam Watkins, el ala cerrada Travis Kelce y el corredor Clyde Edwards-Helaire.

Le’Veon Bell signing with the Chiefs. (via @tompelissero + @JimTrotter_NFL) pic.twitter.com/ID9hjuZAWk

— NFL (@NFL) October 15, 2020