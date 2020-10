Los Falcons suspenden práctica tras positivos de Covid-19 en el equipo

Cuando todo parecía mejorar en la NFL respecto a los casos de coronavirus, los Falcons son el nuevo equipo que detectó positivos de Covid-19 previo al arranque de la semana seis de la presente temporada, hecho por el que también suspendieron la práctica de este jueves.

Prensa local asegura que son cuatro contagios los que el equipo de Atlanta presenta, incluyendo al tackle defensivo novato Marlo Davidson, quien ya estaba en la reserva de Covid desde el pasado martes 13 de octubre.

La franquicia informó mediante un comunicado que por precaución cerraron sus instalaciones este día, por lo que la práctica se realizará de forma virtual, aunque no brindaron mayor detalle de los contagiados.

"Por precaución después de una nueva prueba positiva, hemos tomado la decisión de detener todo el trabajo en persona en IBM Performance Field el jueves y realizaremos todas las operaciones de forma virtual. Esta decisión se tomó en consulta con la NFL y los funcionarios médicos. La salud y seguridad de nuestro equipo es nuestra máxima prioridad", se lee en el comunicado.

Out of an abundance of caution following one new positive test, we have made the decision to stop all in-person work at IBM Performance Field Thursday and will conduct all operations virtually.

📝 – https://t.co/cbpHToID1b

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 15, 2020