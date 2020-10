Carlos Vela se convirtió en padre por segunda ocasión

Grandes noticias para Carlos Vela.

El atacante mexicano junto a su pareja Saioa Cañibaño se convirtieron en padres por segunda ocasión.

La niña, que se llamará India, nació la tarde de este viernes.

Así lo confirmó el técnico Bob Bradley, quien previo a dar una conferencia de prensa felicitó al mexicano por su paternidad.

"Antes que nada me gustaría felicitar a Carlos y a su esposa Saioa por el nacimiento de su hija, India" indicó el entrenador.

El club también felicitó a la feliz pareja a través de redes sociales.

“La familia negro y dorado acaba de crecer. Enhorabuena a Carlos Vela y Saioa sobre el nacimiento de su hija, India”, escribió el equipo.

The Black & Gold Family just got bigger.

Congratulations to @11carlosV and Saioa on the birth of their daughter, India! pic.twitter.com/GVHMO125Lm

— LAFC (@LAFC) October 17, 2020