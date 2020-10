Charlyn Corral relata cómo vivió la lesión que sufrió en la rodilla

El Atlético de Madrid Femenil publicó un video en el que expresó su apoyo a la delantera mexicana, Charlyn Corral, previo a la operación de rodilla.

Para las redes sociales de la entidad colchonera, la atacante explicó cómo vivió la experiencia de su lesión.

"Cuando pasa esa jugada, yo la vi tan segura al momento de pegarle, que dije: 'la voy a contactar bien y va a ser gol', me queda en la otra pierna, mi primer pensamiento fue: 'sigue', y sentí cómo tronó", relató.

"Cuando pido el cambio, salgo con lágrimas porque nunca había tenido una lesión así y creo que lo sabía", complementó.

La ariete tricolor se mostró ansiosa por volver a pisar el terreno de juego.

"Estoy emocionada porque sé que realmente necesitan operarme para que empiece la cuenta regresiva a mi regreso a las canchas. Sé que falta mucho pero el tiempo pasa muy rápido", se le escucha.

Corral, quien llegó al 'Aleti' en 2019, reveló además cuál fue el instante de mayor impacto desde que se lastimó.

"Venir a hacerme la resonancia, cuando el doc me diceque estoy rota, me quedé en shock, no asimilaba lo que estaba pasando, son sies meses mínimo fuera, ahí fue cuando dije… empecé a llorar", admitió.

La exjugadora del Levante agradeció por el apoyo de la gente y consideró que esta vivencia la "va a cambiar como persona y jugador".