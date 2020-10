Santos suspende contrato recién firmado con Robinho

Santos suspendió el contrato que recién había firmado con el exastro internacional Robinho después de que uno de sus patrocinadores hizo referencia a un caso de abuso sexual que tiene pendiente el jugador y cortó sus vínculos comerciales con el equipo.

“Santos y Robinho, de mutuo acuerdo, resolvieron que suspenderán su contrato firmado el 10 de octubre para que el jugador se concentre exclusivamente en su defensa en una corte de Italia”, informó el club en un comunicado difundido el viernes en Twitter.

NOTA À IMPRENSA

O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020