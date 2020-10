Virgil Van Dijk sufre escalofriante lesión y es duda para la Champions

Malas noticias para el Liverpool en su búsqueda por el título.

El holandés Virgil Van Dijk salió lesionado en los primeros minutos del encuentro tras una polémica jugada contra el arquero del Everton.

Jordan Pickford golpeó en la rodilla al holandés, apenas al minuto 10, por lo que tuvo que salir del encuentro.

Should have been red card on Virgil van Dijk #EVELIV pic.twitter.com/jjRJeaQGXN

