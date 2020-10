Van Dijk deberá operarse de la rodilla derecha

El defensor de Liverpool, Virgil van Dijk, se someterá a una cirugía en la rodilla derecha tras sufrir daño en los ligamentos tras un encontronazo con el portero de Everton Jordan Pickford durante el derbi de Merseyside, informó el vigente campeón de la Liga Premier.

Liverpool no divulgó cuánto tiempo estará Van Dijk fuera de acción, pero una lesión de este tipo posiblemente dejará fuera al holandés por un largo periodo.

“Después de la cirugía”, dijo el Liverpool, “Van Dijk iniciará un programa de rehabilitación con el equipo médico del equipo para permitirle que se recupere físicamente lo más pronto posible”.

