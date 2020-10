Atlas presenta jersey por el Día de Muertos y recibe burlas

El Atlas dio a conocer que contará con una playera edición especial por motivo del Día de Muertos; sin embargo, los Zorros se llevaron las burlas y no precisamente por el diseño de la prenda.

Charly, la marca que viste a los rojinegros, explicó que la calavera de azúcar sirvió de inspiración para esta prenda. “Los rojinegros vemos la muerte reflejada en los ojos de una calavera de azúcar, es un ‘dulce’ proceso de nuestra vida terrenal que conduce a algo mejor”, indicó.

Las burlas no se hicieron esperar ya que muchos aficionados señalaron que era la playera perfecta para el Atlas porque “son unos muertos”, otros dijeron que “ni su patrocinador los respeta” y que el equipo por fin recibía un jersey con el que se identificaba plenamente.

El anuncio llega dos días después de que los Zorros perdieron el Clásico tapatío con las Chivas, además está cerca de los 70 años de su único título en la Liga MX.

La camiseta ya está a la venta en el sitio oficial de Charly Futbol y el Atlas la estrenará el próximo sábado en su juego con el América.

Wow, al fin sacaron un jersey con el cual se identificará el actual equipo de primera. Muertos, "hoy estoy feliz porque sé que no te fuiste" dice el vídeo. Al contrario que bueno que los atlistas fallecidos ya no ven a este Atlas porque si no se vuelven a morir del coraje

— Ocampowski (@SargentoMapach3) October 19, 2020