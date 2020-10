Compañeros de 'Chicharito' en el Galaxy lo acusan de creerse Messi y Ronaldo

Parece que el ego de Javier Hernández está por las nubes con sus compañeros del LA Galaxy, pues de acuerdo a una charla que reveló Diego Cora de ESPN con uno de los futbolistas, el "Chicharito" se cree Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos.

"Me empezaron a contar más detalles acerca de la leyenda. Es Cristiano Ronaldo y Messi juntos, se cree. ¿Cómo?, dije. Viene, se habla solo con un jugador de su misma nacionalidad, me imagino que debe ser Jonathan dos Santos, con el resto no se habla, los jugadores lo miran de costado y se cree mega estrella", dijo el periodista.

Incluso, aseguró que al interior del equipo lo ven como un jugador retirado, pues el rendimiento que tiene no es el deseado por el equipo.

"Cuando estaba en Leverkusen, me tocó cubrirlo una vez, y muchos alrededor del club dijeron que era un 'ego man'. En West Ham me contaron algo similar y ahora lo mismo. Uno de sus compañeros dice que este se cree Cristiano Ronaldo y es un exjugador", sostuvo.

Incluso, Cora dio el balance de goles de Javier Hernández en los últimos cinco años y dijo que por sus anotaciones, el ex seleccionado mexicano va a la baja como dicen sus compañeros.

