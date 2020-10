Hugo Sánchez es ignorado por la revista France Football

La revista France Football se dio a la tarea de armar el Dream Team de todos los tiempos del futbol europeo a nivel de clubes, dando candidatos para cada posición del campo, según sus expertos.

¿López Obrador le echa la sal a los Dodgers?

Atlas presenta jersey por el Día de Muertos y recibe burlas

En el transcurso de tres semanas la popular publicación ha dado propuestas posición por posición, hasta que se llegó a los delanteros, donde nominó en tres posiciones: delantero derecho, delantero izquierdo y centro delantero.

Ahí es donde han dejado fuera al mexicano Hugo Sánchez. Hugo fue figura en los 80 y 90 con el Real Madrid, ganando cinco Ligas con los merengues y cinco títulos de goleo y una Bota de Oro en 1990 que lo marca como máximo goleador del continente.

En cambio, la revista ha puesto en la lista a jugadores con quizá menos méritos que el mexicano, que no tuvieron la trayectoria tan larga del delantero y hasta los que no jugaban en esa posición. ¿Olvido? ¿Discriminación? Aquí unos números para comparar lo hecho por el mexicano y los otros candidatos.

Hugo Sánchez, mexicano. 487 goles en clubes.

2 Ligas en México.

5 Ligas en España.

1 Bota de Oro.

Dennis Bergkamp, holandés. 272 goles en clubes.

1 Liga en Holanda.

3 Ligas en Inglaterra.

Johan Cruyff, holandés. 371 goles en clubes.

9 Ligas en Holanda.

1 Liga en España.

Kenny Dalglish, escocés. 339 goles en clubes.

5 Ligas en Escocia.

12 Ligas en Inglaterra.

Eusebio, portugués. 776 goles en clubes.

2 Ligas en Portugal.

Bota de oro.

Sandor Kocksis, húngaro. 295 goles en clubes.

4 Ligas en Hungría.

2 Ligas en España.

Gerhard Müller, alemán. 735 goles en clubes.

4 Ligas en Alemania.

2 Botas de oro.

Romario de Souza, brasileño. 693 goles en clubes.

3 Ligas en Holanda.

1 Liga en España.

1 Liga en Brasil.

Ronaldo Nazario, brasileño. 352 goles en clubes.

1 Liga de España.

1 Bota de oro.

Marco Van Basten, holandés. 218 goles en clubes.

3 Ligas en Holanda

3 Ligas en Italia

2 Botas de Oro.

George Weah, liberiano. 268 goles en clubes.

2 Ligas en Liberia.

1 Liga en Francia.

2 Ligas en Italia.

so last, all the forwards nominees ! #BOdreamteam

Next step : next December

➡️ reveal of the #BOdreamteam (3-4-3) voted by our jury of 170 international journalists ! pic.twitter.com/JGoGX3xLtw

— France Football (@francefootball) October 19, 2020