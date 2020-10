“Infelizmente existe el movimiento feminista”: Robinho

El futbolista brasileño, Robinho, dio una entrevista par Gol Esportes y levantó polémico al criticar la existencia del movimiento feminista.

“Infelizmente existe el movimiento feminista, muchas mujeres no son ni mujeres para hablar un portugués claro y que se levantan en contra porque hay cosas que el hombre puede responder y se toma con alguna connotación. Si yo hablo con usted, tiene una connotación diferente”, declaró.

De igual forma señaló que “deben tener cuidado porque puede ser que tú bebas y no salgas para otro lugar porque te quedas con miedo, que no hables a las personas porque siento miedo. Mi mamá fue secuestrada, también sé de eso, pero también tengo un lado donde me acusan sin antes tener una sentencia final”.

De acuerdo a La Afición, defensores del movimiento feminista indicaron que las palabras de Robinho se debieron a la presión que se ejerció para que lo condenaran a nueve años de prisión por violencia sexual.

Por esta acusación rompió su relación laborar con el Santos. Sin embargo, se sigue defendiendo su inocencia y aseguró que su único error fue serle infiel a su esposa.