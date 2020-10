Fernando Valenzuela, el pelotero mexicano que 'enloqueció' a las Grandes Ligas

El nombre de Fernando Valenzuela ha vuelto a sonar ahora que el equipo de Los Ángeles Dodgers volvió a la Serie Mundial de la MLB.

¿Quién es este personaje? Se trata de uno de los peloteros mexicanos que hizo historia con la novena angelina pero además "volvió loca" a la liga durante su paso por ella.

Fernando Valenzuela Anguamea nació el 1 de noviembre de 1960 en Etchohuaquila, Sonora, lugar donde se crió y comenzó a practicar beisbol a temprana edad, mostrando grandes habilidades.

El también conocido como "Toro" empezó a destacar como jugador desempeñando diferentes posiciones, regularmente como jardinero derecho, pero en cierto juego en el que su equipo iba perdiendo por demasiadas carreras, pidió subirse a la lomita, y tan buen desempeño tuvo que después ya fue utilizado como lanzador.

Su primer equipo y contrato profesional fue con los Cafeteros de Tepic en la Liga Invernal del Noroeste y debutó en el parque Gilberto Flores Muñoz en 1977.

Valenzuela fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles un 6 de julio de 1979 y debutó al siguiente año en las Ligas Mayores (15 de septiembre de 1980), cumpliendo labores de relevo frente a los Bravos de Atlanta.

En 1981, su fenómeno de popularidad fue bautizado como "Fernandomanía" y se convirtió en toda una celebridad. Ese año disputó su primera Serie Mundial y siendo el pitcher más joven en iniciar el primer juego de una serie y lanzar completo el juego 3 de la Serie Mundial de 1981 contra New York Yankees.

En total tuvo un récord de postemporada de 3 ganados y uno perdido, ayudando a los Dodgers a su primer Campeonato Mundial desde 1965 cuando derrotaron a Minnesota Twins.

Uno de los grandes atletas en la historia del deporte mexicano.

Ganaría una segunda Serie Mundial, la de 1988, pero no la jugó debido a una lesión: "No me tocó jugar en la Serie Mundial de 1988, frente a los Atléticos de Oakland y aunque es cierto que no lo disfruté tanto, porque me encontraba fuera del roster, son momentos inolvidables, que se viven solo una vez, y hay que disfrutarlos. Porque, además, son muy emocionantes", declaró en alguna ocasión.

Después de tener un pitcheo ineficaz en el entrenamiento de primavera en 1991, fue liberado por los Dodgers. Varios líderes del equipo de LA incluyendo a Tommy Lasorda, Fred Claire y Peter O'Malley, alabaron a Valenzuela por haber creado excitantes recuerdos por varias temporadas y mencionaron que había sido una decisión muy difícil para liberarlo.

Un intento abortado de regreso con California Angels falló más tarde en ese verano. Firmó con Detroit Tigers en la primavera de 1992, pero nunca jugó para el equipo y su contrato fue comprado por los Charros de Jalisco, equipo de la Liga Mexicana de verano. Fue lanzador y jugó la primera base en algunos partidos cuando no estaba en el montículo, antes de hacer un breve regreso en 1993 con Baltimore Orioles.

Brincando entre las Grandes Ligas y México en las siguientes temporadas, tuvo un sólido regreso a las ligas mayores en la temporada de 1996 con San Diego Padres teniendo un récord de 13-8 y un promedio de carreras limpias de 3.62 y se retiró un año después con un récord final de 173-153 y un promedio de 3.54 en carreras limpias como miembro de St. Louis Cardinals. Los pájaros rojos serían su último equipo en las Ligas Mayores.

SUS LOGROS

Premio al Novato del Año de la Liga Nacional de 1981.

1981 Topps All-Star Rookie Team.

2 veces ganador del premio NL Silver Slugger (1981 y 1983).

6 veces NL All-Star (1981-1986).

Ganador del premio NL Cy Young de 1981.

Líder de blanqueos de la Liga Nacional (1981).

Líder de los ponches de la Liga Nacional (1981).

Ganador del Guante de Oro NL (1986).

NL líder de juegos ganados (1986).

Líder 3 veces de juegos completos de la Liga Nacional (1981, 1986 y 1987).

Ganó 2 series mundiales con los Dodgers de Los Ángeles en 1981 y 1988.

Fernando Valenzuela jugó durante 17 temporadas en el beisbol de Grandes Ligas, retirándose el 14 de julio de 1997, dejando números de:

3.54 ERA

2074 ponches

Récord de 173-153

