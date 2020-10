La Volpe acepta que se equivocó al no llevar Cuauhtémoc Blanco al Mundial de 2006

Ricardo La Volpe por fin lo reconoció. Aceptó que fue un error de su parte no haber convocado a Cuauhtémoc Blanco para el Mundial de Alemania 2006; lo hubiera llevado en lugar de Guillermo Franco.

"Hoy te reconozco que ni Kikín (Fonseca), ni (Omar) Bravo eran jugadores explosivos ni desequilibrantes, para mí lo era el Guille Franco, pero al Guille no lo tuve, si yo hubiera sabido que no se iba a recuperar, hoy te digo que dejaba al Guille y me llevaba a Cuauhtémoc al Mundial, pero qué iba yo a saber. Eso sí, el más inteligente de todos era Cuau", confesó el "Bigotón" en charla con TUDN.

¡Esto te interesa! Conoce uno de los métodos más sanos e innovadores para congelar alimentos

El argentino explicó la razón por la que en un principio el "Cuau" no estuvo considerado:

"Voy a recordar un juego de eliminatoria para explicar por qué no lo llamé. Jugamos contra Costa Rica y ellos tenían un lateral derecho, Wallace, que siempre se iba al frente. Yo planteo esperarlo con Jaime Lozano y le dije a Cuauhtémoc 'tírate a la izquierda porque al recuperar quedas mano a mano con un central y Borgetti con el otro. Conforme pasa el partido veo que Cuauhtémoc ya no tenía la explosión, no era el jugador desequilibrante. Ya era el Cuauhtémoc inteligente y pasador, en cada pelota que agarró la aguantó, nunca la perdió e incluso dio un pase de gol, lo hizo muy bien, pero ahí entendí que ya no era lo que necesitaba como alguien explosivo y desequilibrante, como Vicente Sánchez en Toluca, esa era la idea de jugador que yo tenía para mi Selección".

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV