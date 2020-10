Rafael Nadal confirma participación en el Masters 1000 de París

Luego de conquistar su decimotercer título de Roland Garros, Rafael Nadal confirmó su participación en el Masters 1000 de París, el cual se realizará del 31 de octubre al 8 de noviembre. Torneo históricamente complicado para el tenista español, quien buscará cumplir con su papel de favorito.

"Es tiempo de temporada bajo techo. Esta foto fue hoy practicando en la academia de Rafael Nadal. Y sí, preparándome para París", escribió el número 2 del mundo a través de su cuenta de Twitter.

It’s indoor season time… this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy … And yes… getting ready for #ParisBercy 😉💪🏻 pic.twitter.com/SajEB4JMEW

