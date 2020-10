Bayern Múnich estrena su corona con baile sobre el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid no pudo (4-0) con el vigente campeón Bayern Múnich en el estreno de la temporada de Champions League este miércoles, visita al Allianz Arena que despachó la máquina alemana con las cualidades que le mantienen como favorito al título.

El duelo del Grupo A se lo quedó un Bayern que, tras ganar al PSG en la final de la Champions de Portugal, enseñó la misma superioridad única en Europa. El Atleti quiso ser fiable y agresivo pero estuvo a merced durante muchos minutos del rival, efectivo con Coman (2), Goretzka y Tolisso.

El Bayern sigue siendo mucho Bayern, lógico cuando solo han pasado dos meses desde que se proclamó campeón, para verle defender su trono. Los alemanes son capaces de dar siempre una vuelta de tuerca más a su ataque para encontrar la jugada de peligro. Contra defensas cerradas encuentran siempre el punto débil, la rendija.

Si encima el rival regala, el Bayern no perdona. El Atlético empezó bien, fuerte a domicilio para marcar territorio. Un par de córners y una preciosa jugada que en el centro de Lodi no remató Suárez por poco, fueron esa tarjeta de presentación. El Bayern poco a poco dominó el balón y el Atleti se encerró.

De un lado a otro y buscando profundidad, el cuadro local exigía al Atleti una máxima concentración, y en dos acciones a medias llegaron los dos goles del primer tiempo. Primero en una segunda jugada aún en zona de peligro que no presionó bien Joao Félix, aunque el pase de Kimmich y la definición de Coman fueron perfectas.

Con el 1-0 el le tocó seguir remando al Atleti, sin lograr dar sustos en ataque. Los balones a Luis Suárez no terminaron de dar más allá de faltas y amarillas. Cerca del descanso el Bayern encontró otro resquicio en su insistencia, en el fallo de Herrera y el remate a gol de Goretzka bien visto por Coman (2-0).

💥 El Bayern no perdona el error del Atlético y Goretzka coloca así el 2-0 #ChampionsxESPN pic.twitter.com/iX4pFZSPuy

Tras el descanso le tocó al Atleti arriesgar y buscar el gol rápido para tener alguna opción, y en el primer minuto Joao Félix marcó desde fuera, pero el gol fue anulado por un fuera de juego de Luis Suárez, delante del portero rival. Era el camino, encontrar al portugués, con las subidas de Carrasco y Lodi.

La calma dio paso a otra tormenta de golpes locales, con más espacios en el paso de los minutos. Los de Hans Flick encontraron el 3-0 en un latigazo de Tolisso y Coman se guisó el cuarto a la espalda de la defensa. Aún con 15 minutos por delante, la consigna era ya dejar correr el crono, viendo que el calendario no para y que en Europa los de Múnich siguen asustando.

