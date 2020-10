Desahogo felino mejoró las cosas: Jordan Sierra

Tigres lleva cinco victorias en las que tampoco ha recibido gol y eso se le atribuye al desahogo que tuvieron, dijo Jordan Sierra.

El jugador felino recordó la plática que tuvo el equipo previo al duelo ante León, donde atravesaban un mal momento futbolístico.

También te puede interesar: Pabón y Charly trabajan en rehabilitación

Jordan Sierra recordó el momento que le cambió la actitud al equipo y que ahora los tiene como tercer lugar general y en zona de liguilla directa.

“Esa charla nos ayudó bastante porque nadie se quedó callado, todos nos dijimos lo que sentíamos y creíamos que iba a ayudar”.

“A partir de esa charla, hemos evolucionado mucho, claro que también se ce el trabajo del Tuca. Todos nos desahogamos en ese momento, nos dijimos todo, y ahora no es casualidad, estamos ahí y a seguir trabajando para estar arriba”, mencionó.

El jugador ecuatoriano mencionó que Ricardo Ferretti no les ha mencionado nada la respecto del cambio de actitud y los triunfos que llevan en el Guard1anes 2020.

“No nos ha dicho nada, pero me imagino que ha de estar feliz con nosotros, que no hemos recibido gol. Este es trabajo de todos que venimos haciendo toda la semana y se ha reflejado, eso no tiene contentos a todos”, dijo.

Por último, mencionó que Tigres es un serio candidato al título, pues cerrarán fuerte el torneo.

“Estamos para grandes cosas, tenemos un gran plantel y cómo dicen, las cosas no son como inician sino como terminan, ahora se nos están dando la nosotros”, mencionó.