El Zar Aguilar revela por qué dejó TV Azteca

Carlos ‘el Zar’ Aguilar era uno de los grandes talentos de TV Azteca para las transmisiones de box; sin embargo el cronista decidió dejar la televisora del Ajusco e irse a Televisa Deportes.

Cristiano Ronaldo vuelve a dar positivo a Covid-19; no estará ante el Barça

En entrevista con Javier Alarcón, el Zar reveló el motivo por el que decidió cambiar de empresa. "Mi ciclo en Azteca estaba por terminar, ya el boxeo había narrado absolutamente todo, levanté la mano para decir 'quiero involucrarme en el futbol, quiero asistir a los Mundiales'. Me cansé de levantar la mano muchas veces”, comentó.

Aguilar reveló que estaba negociando su renovación con TV Azteca cuando Televisa le presentó la oferta, la cual fue irresistible para él por los beneficios que le presentaban.

"Increíblemente, cuando estaba en el proceso de negociación, llega la oferta de Televisa, me dicen que quieren voces nuevas, hay un cambio, viene una nueva coyuntura de una nueva administración, si esa coyuntura no hubiera estado, yo no hubiera aparecido en Televisa, me habría quedado en TV Azteca sin ningún problema”, agregó.

De igual forma volvió a decir que Julio César Chávez llegaba borracho o drogado en sus primeras intervenciones con él. Y que incluso trató de golpearlo, pero que ahora son grandes amigos.

Ver a partir del minuto 41