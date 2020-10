Ex estrella de la NBA y los SuperSonics Shawn Kemp inaugurará su tienda de cannabis

La leyenda de la NBA y de los extintos Seattle SuperSonics Shawn Kemp entrará oficialmente al negocio del cannabis .

"The Reign Man" quien se hiciera famoso en la liga de basquetbol más poderosa del mundo en la década de los años 90, abrirá su dispensario el próximo 30 de octubre en Seattle, el cual se convertirá en el primero que es propiedad de un afroamericano.

Para la gran inauguración Kemp confirmó la asistencia de su ex compañero de equipo Gary Payton.

"Espero darle la bienvenida a los aficionados de los Sonics de manera regular a partir del día de la inauguración. Espero que los cannabis de Shawn Kemp sirvan de inspiración para que la gente se involucre en la industria legal del cannabis, especialmente la gente de color", mencionó Kemp en un comunicado.

La tienda está localizada en el 3035 de la 1st avenue en Seattle y será fácil de ubicar ya que está decorada con mural creado por Jeff Jacobson donde aparece Shawn enfundado en su uniforme de los SuperSonics.

"Mi nombre está en esta empresa y he trabajado muy duro para hacer realidad la cannabis de Shawn Kemp. Quiero ofrecer la mejor selección, experiencia y precios a los clientes de Seattle", afirmó.

La tienda de Kemp estará abierta todos los días con un horario de 8 am a 11:45 pm.

Shawn Kemp inició su carrera en la NBA como jugador de los Seattle SuperSonics donde pasó ocho temporadas. Lideró al equipo a la gran final de la temporada 1995-96 donde perdieron ante los Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía.

Here’s the mural on the side of Shawn’s new shop. “Shawn Kemp’s Cannabis” on corner of 1st and Denny. Not sure when it’s opening https://t.co/gWgI1WmPvg pic.twitter.com/N6lQ1bFDOC

— Dave “Softy” Mahler (@Softykjr) October 21, 2020