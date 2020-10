Mexicano Julio Urías abrirá el cuarto juego de la Serie Mundial

Los Tampa Bay Rays empataron la Serie Mundial 1-1, tras el triunfo por 6-4 ante Los Angeles Dodgers, resultado que definirá al campeón de la MLB, al menos hasta el quinto juego.

Y tras ello hay buenas noticias para la afición mexicana, pues Julio Urías será quien abra el juego cuatro, así lo confirmó Dave Robert, manager de Los Angeles Dodgers. Walker Buehler abrirá el tercer partido y se prevé que Clayton Kershaw el quinto.

Buehler starts Game 3, then it's Urías for Game 4.

— Dodger Insider (@DodgerInsider) October 22, 2020