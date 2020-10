'Si Messi se va de España no sería un drama': Javier Tebas

El presidente de la liga de España de futbol Javier Tebas, fue claro y dijo que una posible salida de Lionel Messi del Barcelona para ir a otro país "no sería un drama" para ellos pues otros grandes jugadores también lo han hecho y el nivel se mantiene.

"No sería un drama. Se fue Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y no es un drama. Se fue Neymar al PSG, y no veo que la liga francesa se haya puesto a mayor nivel internacional, esa es la realidad, aquellos que piensan que los jugadores son los que hacen las competiciones o la marca de una competición, están equivocados", mencionó el directivo en una entrevista con la agencia AFP.

En otros temas, lamentó que la próxima edición del Clásico entre Barcelona y Real Madrid se juegue sin público, pero afirmó que es un partido que sigue generando gran expectación a nivel mundial.

"Cualquier partido sin público quita una parte trascendental del partido, pero el clásico es el clásico. Es el partido entre clubes más importante que hay en el mundo. Es una marca que se ha consolidado como el Clásico y concita mucha gente alrededor de él", concluyó.

