Hamilton vuela en Portugal y se lleva la pole; 'Checo' es quinto

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha llevado la pole para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Portugal, en la que intentará deshacer el empate con Michael Schumacher y convertirse en el hombre con más victorias de la historia de la Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) partirá séptimo.

En su novena pole y el noveno doblete de Mercedes -compartirá primera fila de parrilla con el finlandés Valtteri Bottas-, Hamilton saldrá desde el mejor lugar para tratar de dar un paso más en el Olimpo de la Fórmula 1. Mientras, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá tercero, compartiendo línea con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El circuito de Portimao, situado en el Algarve luso e inédita sede del 'Gran Circo' en un 2020 atípico, ofrecerá al británico la oportunidad de convertirse en el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1. Si hace dos semanas igualaba las 91 victorias del mítico Michael Schumacher en el Gran Premio de Eifel, este domingo, si consigue ver el primero la bandera a cuadros, será el hombre con más triunfos de la historia.

Por su parte, el madrileño Carlos Sainz, que ha estrenado motor -que no acarreará sanción por ser el tercer y último cambio de unidad de potencia permitido para toda la temporada-, no faltó a su cita con la Q3 y se mostró muy cómodo en el trazado portugués, en donde comenzará séptimo este domingo.

Después de un retraso de media hora para reparar un rejilla levantada durante los Libres 3, los pilotos saltaron a la pista para celebrar la primera sesión de calificación de Fórmula 1 en la historia de Portimao. Un 1:16.828 permitió a Hamilton reinar en la Q1, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y su compañero Valtteri Bottas (Mercedes), el más rápido en todos los libres.

Sainz conseguía colarse decimotercero, mientras que el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) -al que expulsó el británico George Russell (Williams) en los últimos instantes-, el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), el francés Romain Grosjean (Haas), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el canadiense Nicholas Latifi (Williams) se despedían de la sesión.

Ferrari volvió a sufrir su particular calvario en la tanda intermedia, en la que se quedó un Sebastian Vettel que no pudo ser más que decimoquinto. El francés Esteban Ocon (Renault), el canadiense Lance Stroll (Racing Point), el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y Russell terminaban su aventura, mientras el madrileño pasaba con una prometedora quinta posición a la definitiva Q3.

Un 1:16.986 daba la pole provisional a Bottas en el comienzo de la última tanda, aunque el británico logró arrebatársela por cinco centésimas a parte de algo más de un minuto para el final. Se inició entonces una apretadísima lucha entre las dos 'flechas plateadas', aunque un 1:16.652 dio a Hamilton la posición de privilegio.

Tras los dos Mercedes, Verstappen, Leclerc, el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), Sainz, el británico Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el australiano Daniel Ricciardo (Renault) completaron el 'Top 10'.

How things stand at the end of qualifying!

Just a tenth between the top two 🤏#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/iXHoaTxNAw

— Formula 1 (@F1) October 24, 2020