VIDEO: Andy Dalton sale conmocionado y los Cowboys vuelven a perder

Nada le sale bien a los Cowboys de Dallas. Andy Dalton salió conmocionado y tuvieron que mandar a su tercer quarterback, Ben DiNucci.

Cuando el equipo de la estrella solitaria ya perdía 22-3 frente a Washington, Dalton —en lugar del lesionado Dak Prescott— recibió un duro golpe en la cabeza, perdió el casco y quedó tumbado sobre el césped del FedEx Stadium.

Jon Bostic, linebacker de Washington, llegó con el hombro cuando el pasador ya se había recostado para terminar la jugada y, con todo y sus 112 kilogramos, impacto sobre Dalton. El defensivo fue expulsado del partido.

Jeez, this is a nasty hit by Jon Bostic on Andy Dalton. Bostic ejected. pic.twitter.com/9MkYbJY1WO

— Mark Bullock (@MarkBullockNFL) October 25, 2020