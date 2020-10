'Checo' Pérez es nombrado 'piloto del día' en el GP de Portugal

El mexicano Sergio Pérez fue nombrado "piloto del día" tras la conclusión del Gran Premio de Portugal de Fórmula Uno donde Lewis Hamilton subió a lo más alto del podio.

En el arranque de la carrera Max Verstappen (Red Bull) impactó con Sergio Pérez y el Racing Point del mexicano hizo una espiral y quedó en el último lugar luego de haber salido en quinto.

¡Esto te interesa! Conoce una de las herramientas pedagógicas más prometedoras ante confinamiento

A pesar de ello, "Checo" se mantuvo a tope y tuvo una temprana cita en los pitts. El tapatió rebasó auto por auto, hasta regresar al quinto sitio del Autódromo de Algarve, pero tuvo realizar su segunda parada y eso provocó que lo rebasaran Pierre Gasly (Alpha Taura) y Carlos Sainz (McLaren).

"Fue muy caótica esa primera vuelta. Sabía que iban a existir oportunidades (de rebasar), vi una, pero no tuve el espacio suficiente con Max e impactamos muy tarde en la esquina. No he visto la repetición todavía", dijo el mexicano a Sky.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV