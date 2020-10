Damon Hill considera que Checo Pérez es el ‘piloto más subestimado’ de la F1

Sergio Pérez está viviendo su última temporada con la escudería Racing Point, ya que su lugar será ocupado por el alemán Sebastian Vettel; sin embargo, el ex campeón Damon Hill criticó la decisión del equipo y de igual forma alabó al piloto mexicano.

Ronaldinho da positivo a Covid-19

Raúl Jiménez marca golazo ante el Newcastle

“Lo siento por Checo. Lo sacaron como si fuera el tercero. Sergio es el piloto más subestimado de la F1. Lo tendría en mi equipo todos los días de la semana”, publicó el inglés en Twitter.

I do feel sorry for @SChecoPerez He got biffed out as he would have been 3rd. Sergio is the most underrated driver in F1. I'd have him in my team every day of the week. #f1 #RacingPoint

— Damon Hill (@HillF1) October 25, 2020