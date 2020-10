VIDEO: Mikah Hyde le propina terrible golpe a Breshad Perriman

El juego entre los Bills de Búfalo y los Jets de Nueva York fue el escenario en el que se presentó una violenta jugada en la que estuvieron implicados Micah Hyde y Breshad Perriman.

Cuando el reloj marcaba1:47, del cuarto cuarto, el quarterback Sam Darnold buscó a Perriman, pero en el momento en que iba a atrapar el ovoide Hyde le propinó un brutal golpe.

Breshad Perriman just got absolutely rocked by Mikah Hyde. Scary. #Jets pic.twitter.com/uypwF4XqA7

