AAA planea celebrar su Triplemanía en diciembre y con público

La empresa de lucha libre AAA dio a conocer que su función estelar, Triplemanía XXVIII, que estaba originalmente planeada para el pasado 22 de agosto, se recorre al mes de diciembre de este año luego de que las actividades se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus.

La empresa de lucha libre se dijo comprometida a armar una función de primer nivel. / AAA

La fecha exacta del evento dependerá de la aprobación por parte de las autoridades de salud del gobierno de la ciudad para llevar a cabo el evento con público incluido. La sede será la novedosa Arena Ciudad de México.

Otra de las luchas confirmadas para #TriplemaniaXXVIII es Chessman vs Pagano, cabellera vs cabellera pic.twitter.com/bFJYbAFB49 — Sergio Meléndez (@SerMelendez) October 26, 2020

"Lo que más estamos esperando es regresar al entretenimiento en vivo, regresar a la Arena Ciudad de México para ver estas luchas. Es importante recordar que estamos en alerta naranja necesitamos redoblar la guardia, empezar a considerar el cubre bocas, el lavado de manos, tenemos que hacerlo para recobrar este entretenimiento que tenemos. Entre mas rápido logremos regresar a la normalidad va a ser mejor y eso es una lucha de todos", afirmó Angélica Oropeza, directora de la Arena Ciudad de México.

Por su parte, el director general de AAA Dorian Roldán dijo que están listos para echar a andar la maquinaria de Triplemanía 28 cuando las autoridades se lo permitan, y aseguró que aquellos que compraron su boleto para agosto tienen su lugar asegurado en diciembre.

"Quien ya había comprado su boleto tiene asegurado su lugar, el aforo depende de las autoridades también, sería algo cerca del 30% pero todavía no lo tenemos bien definido. Estamos listos de la mano de la arena y con una expectativa de poder estar realizando esta Triplemanía en el mes de diciembre si todas las condiciones sanitarias, los semáforos y las autoridades nos lo permiten", dijo el directivo.

Por lo pronto ya se tienen dos luchas para el magno evento, uno de ellos el la lucha por el Megacampeonato AAA entre el campeón Kenny Omega ante el retador Laredo Kid; otra es la de apuestas cabellera contra cabellera entre Chessman y Pagano.

"Se lo dije a Pagano, este año esa cabellera va a quedar en mis manos. No me importa si es luchador extremo, si es de Ciudad Juárez o es el ídolo de la compañía. Lo voy a dejar pelón y lo voy a retirar, se metió con quien no debió haberse metido. En Triplemanía va a salir en ambulancia e inconsciente, de eso me voy a encargar porque conmigo nadie se mete", advirtió el "Asesino de La Luz Roja".

Este es uno de los nuevos personajes que se estarán presentando en Triplemanía. / AAA

Marvel y AAA firmaron una alianza con la finalidad de expandir la experiencia deportiva y cultural de la lucha libre mexicana. Dentro de las acciones que se desarrollarán como parte de esta colaboración, están la presentación de un nuevo grupo de luchadores inspirados en los Súper Héroes y villanos más icónicos de Marvel. Se trata de Aracno, Leyenda Americana, Terror Púrpura y Venenoide que se estarán presentando en Triplemanía 28 para que el público los conozca.

"Esta alianza representa la oportunidad de participar con Marvel en un distintivo de la cultura mexicana, como es la lucha libre, y así llevar atractivos contenidos y experiencias para toda la familia que, además, estarán acompañados de espectaculares productos de consumo, inspirados en esta disciplina tan relevante para los fans y consumidores. En el desarrollo y creación de este nuevo contenido, la premisa es respetar en todo momento la esencia de la lucha libre mexicana combinando la experiencia con la que cuenta AAA en materia de lucha libre mexicana y la experiencia de Marvel en el desarrollo de historias y personajes", dijo Luis Lomelí, responsable del área de Licencias y Productos de Consumo en The Walt Disney Company (México).

Algunas medidas sanitarias para Triplemanía:

-Más de 680 modulos de lavados de manos

-Sistema de aire acondicionado que puede cambiar y extraer el aire

-Control de temperatura en todos los accesos

-Gel

-Espacios destinados a consumo de alimentos

