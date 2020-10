Coach de Washington triunfa en su batalla contra el cáncer

El entrenador en jefe de Washington, Ron Rivera, ganó la batalla más importante de su vida al superar el cáncer en la piel que padecía.

Rivera recibió su última quimioterapia y un tratamiento de protones y ahora sólo deberá seguir en observación y sometiéndose a escaneos para monitorear que no recaiga.

El equipo de la NFL compartió un video en el que se ve que como los médicos y enfermeras lo despiden con aplausos y ovaciones. De igual forma se aprecia cómo Ron toca la campana que indica que terminó su tratamiento.

It's a different kind of Victory Monday 💛#RiveraStrong pic.twitter.com/tgiZgOpBGC

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) October 26, 2020