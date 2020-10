Odell Beckham Jr. se pierde el resto de la temporada por lesión

Los Cleveland Browns recibieron la mala noticia de que su receptor estelar Odell Beckham Jr. se perderá lo que resta de la temporada NFL debido a una lesión en la rodilla que sufrió en el juego ante los Cincinnati Bengals.

Beckham resultó con rotura de ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda cuando, en una persecución a Darius Phillips chocó con él y el fullback Andy Janovich en su intento por taclear.

Beckham fue escoltado al vestuario por el personal médico de los Browns y ya no regresó al juego.

Baker Mayfield gets picked off on his first pass of the game for the 2nd week in a row

Odell Beckham Jr. limped to the locker room trying to make the tackle

pic.twitter.com/2uSa81w2je

— Eric Rosenthal (@ericsports) October 25, 2020