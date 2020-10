'Me he sentido mejor, sobre todo en el aspecto físico': Néstor Araujo

El defensa mexicano Néstor Araujo se ha ganado la confianza del entrenador Oscar García Junyent en el Celta de Vigo de España al tener una regularidad importante en lo que va de actual temporada, pues de siete fechas disputadas hasta el momento, el tapatío ha aparecido en seis de ellas.

"Me he sentido mejor sobre todo en el aspecto físico. Es cierto que los resultados no han llegado y siempre los resultados van a hablar por encima de cualquier cosa. Cada derrota es un golpe fuerte pero si hacemos un poco más todos pueden llegar los resultados porque hay muchas cosas buenas que se están haciendo", declaró el jugador.

Araujo Razo dijo que está cumpliendo un sueño al estar jugando en LaLiga: "Para mi es un sueño estar en una liga así tan competida y tan pareja, es un objetivo cumplido. Ellos (Celta) apostaron por mi y lo menos que puedo hacer es entrenar fuerte y estar al cien por ciento por si me necesitan en la cancha".

Finalmente pidió a los aficionados no perder la esperanza y que los resultados llegarán pronto.

"Vamos a seguir peleando, luchando, se que ellos también, que no se desanimen en seguir apoyando, Nosotros vamos seguir luchando para cambiar esa situación. Es lo ultimo que faltaría, que estuviéramos bien en posiciones de la tabla", finalizó.

El Celta de Vigo marcha en la posición 17 tras siete jornadas disputadas con 6 puntos obtenidos.

Pueden ver la entrevista completa en los canales de LaLiga.