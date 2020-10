Pondrá regio sabor a estadio en España

A pesar de tener apenas dos años de existencia, la Cerveza Leyenda ya estará presente en el mundo de los deportes, pues un equipo español desea hacer su propia marca con este producto regio.

Alejandro Soto, originario de Monterrey y fundador de la marca, mencionó que le cayó de sorpresa la noticia, pues no esperaba dicha reacción del publico.

“Fue una sorpresa, yo le envié unas muestras a un amigo mío en España y él las compartió en el club de futbol en el que trabaja. Me comentó que los dueños quieren la cerveza y tener una versión para el equipo y vender la cerveza en el estadio que tiene una capacidad para unas dos mil personas”, mencionó.

Aunque por razones comerciales no pudo revelar el nombre del equipo con el que colaborará, dejó en claro que el sabor regio estará presente en el producto que se espera vea la luz en enero próximo.

“Eso me llevó a replantearme, porque la gente lo está pidiendo mucho, también estamos viendo cómo lo vamos a hacer de una forma correcta, no sólo por sacar ya el producto”, dijo.

Soto es mercadólogo y ha colaborado con varias cerveceras artesanales, y sería ese contacto que lo llevaría a desarrollar su propio producto.

“Desde hace varios años me surgió la idea, al ser yo un consumidor del producto. Además por mi trabajo de mercadólogo, he colaborado con muchas marcas de cerveza artesanal, por lo que me surgió la espinita de tener mi propio producto”, mencionó.

