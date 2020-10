Suzy Cortez celebra renuncia de Bartomeu con candente foto

View this post on Instagram

Mañana es el día del #ElClásico y comienza la cuenta atrás para que #Messi, el mejor jugador de la historia, alcance el récord de más goles para un solo club que pertenece a Pelé, el segundo mejor jugador de la historia. También vuelvo para celebrar y llevar la camiseta del @fcbarcelona por esta razón tan especial. La otra novedad es que voy a donar esta camiseta conmemorativa aquí en instagram a la afición blaugrana de todo el mundo. 1️⃣ Dale ❤️ a la foto. . 2️⃣ Seguir mí perfil @suzycortezoficial . 3️⃣ Deja un comentario nombrado a 3 amigos. . 🔵🔴 Podéis participar tantas veces como queráis, siempre y cuando mencionéis a personas diferentes. . 🔵🔴 Compartir el sorteo en stories. . 🔵🔴 Sorteo a nivel Internacional . 🔵🔴 El sorteo estará activo un mes a partir de hoy. . Muchísima suerte a todos 💙❤️. Gracias por estar ahí. #ViscaBarça #Messi644 #FCBarcelona