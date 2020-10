Barcelona se burla de la Juventus tras vencerlos en Champions League

Barcelona consiguió un histórico triunfo frente a la Juventus de Turín, pero los catalanes calentaron la rivalidad con un mensaje picante.

A través de redes sociales, el equipo culé mandó un recado a los bianconeri, que no pudieron contar con Cristiano Ronaldo para el encuentro.

“Nos alegra que haya podido ver al mejor de todos los tiempos (símbolo de cabra) en tu campo, Juventus”, junto a una foto de Lionel Messi, mensaje que parece tener un recordatorio sobre la ausencia del “Comandante” y la eterna rivalidad con el argentino.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020