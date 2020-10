'Chivas va a calificar pero será difícil que sea campeón': José Luis Real

José Luis Real, ex entrenador de Chivas, afirmó que en el actual plantel del Rebaño hay gente de mucha calidad y que están bien liderados por el entrenador Víctor Manuel Vucetich; pese a ello cree que el Guard1anes 2020 no será el torneo en el que puedan alzar el título, sino el siguiente.

"(En Chivas) hay gente muy capaz, jugadores de mucha calidad, tiene reunidas todas las partes para que pueda triunfar. Vucetich es una garantía para que puedan tener oportunidad de estar en los primeros lugares, tiene todo lo necesario para estar disputando campeonato. En mi opinión personal va a ser difícil que sea campeón este torneo pero lo veo con muchas posibilidades para el siguiente. Va a calificar pero será difícil que sea campeón. Para el próximo Guadalajara tiene todo para poder ser campeón", afirmó el "Güero" en el programa "Los cracks del deporte" de Publimetro y dijo que ve con más posibilidades a equipos como Tigres, Cruz Azul y sobre todo León.

José Luis Real afirma que el futbol es una ‘artisteada’ El ex jugador y entrenador mexicano habló sobre el mayor problema que enfrenta el balompié mexicano que está lleno de “vedettes y primeros actores”.

Real Casillas dirigió en dos etapas al equipo rojiblanco pero quizá la más exitosa fue la primera de ellas que comprendió del Apertura 2009 al Apertura 2011 pues entre otras cosas, metió al equipo a disputar la gran final de la Copa Libertadores 2010 donde cayeron ante el Inter de Porto Alegre.

"La gran ventaja que tuve fue llegar a dirigir a Chivas en primera división teniendo 22 de los 25 del plantel surgidos de Fuerzas Básicas. Esa fue mi gran fortaleza. Me tocó trabajar con ellos de niños, jóvenes y luego primera división. Si hubiera sido un entrenador de otra nacionalidad, sin duda alguna esto aparecería como un logro no solamente en México sino a nivel internacional. Tener 22 jugadores surgidos de la cantera jugando una Libertadores y llegando a calificar a la liguilla cinco partidos antes de terminar el torneo. Me dejaron fuera cuando el equipo estaba para llegar a ser campeón porque tenía toda la inercia. Le dije a Jorge Vergara: 'Si me hubieras dejado hubiéramos salido campeones. Este equipo estaba embaladito para llegar a ser campeón"", recordó el profe.

El trabajo de Real en Fuerzas Básicas ha sido muy reconocido en la Liga mx y una de las claves para ese éxito es que supo detectar en los jóvenes aquellas señales que podían hacer que se descarrilaran.

"Poniendo mucha atención en la señales que da cada jugador. Cuando me ha tocado ver esas señales de inmediato intervenir. Había un jugador que estaba en la reserva, lo empezaron a llamar a entrenar a la primera división y lo primero que hizp es comprarse un BMW. Él ganaba 20 mil pesos, pagaba 10 o 12 mil pesos de mensualidad de su auto, que no era nuevo, y le quedaban 8 mil pesos para sus gastos y le preguntaba ¿cómo le haces? Me decía, me voy a cenar, a comer, a la casa de mi novia, me voy con mis amigos. Cuando te das cuenta que está pasando eso hay que intervenir".

Y recordó una chusca anécdota con Carlos Salcido: "Cuando Salcido llegó con rizos como de rasta, le dije: ¿qué te pasó? ¿qué estas haciendo? ¿Sabes qué? esto no es para ti, este no eres tu. Al otro día se presentó de manera normal".

